Политолог Мезюхо раскрыл истинное отношение Индии к киевскому режиму

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Политолог Иван Мезюхо на фоне сообщений о вызове украинского посла в МИД Индии из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию заявил, что Индия не воспринимает нынешнюю власть в Киеве всерьёз.
«Индия выбрала стратегию во внешней политике, и, согласно этой стратегии, Нарендра Моди поддерживает близкие контакты с Владимиром Путиным. Его последний визит в Россию свидетельствует о том, что Индия не собирается стрелять себе в ногу. Она будет продолжать сотрудничать с РФ по тем вопросам, которые соответствуют её национальным интересам», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.
А политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил о печальных последствиях для Украины в случае, если Дональд Трамп снова станет президентом США, а сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс — вице-президентом.
«Основанием для того, чтобы называть Вэнса катастрофой для Украины, служит то, что Вэнс придерживается сдержанного, скептического отношения к помощи Украине, что коррелирует с отношением Трампа. В том числе поэтому Байден назвал Вэнса клоном Трампа. Поэтому по украинской теме между Трампом и будущим вице-президентом различий нет», — отметил в беседе с «Известиями» Зудин.
Ранее украинский посол был вызван в МИД Индии после того, как Владимир Зеленский высказался о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.
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Мелисса Тимофеева