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Запад все больше сомневается в победе Украины на фоне неудач ВСУ. Вашингтон держит опасную стратегию в тайне, в Европе же многие боятся эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что перед выборами в Европарламент заявления итальянских политиков о поддержке Украины сменились на дипломатические высказывания. В настоящее время правоконсервативная «Лига» выступает за налаживание диалога с Москвой. Партия «Вперед, Италия» ранее поддерживала киевский режим, однако сейчас она также выступает против вовлечения в конфликт других стран-участниц Североатлантического альянса.
Стоит отметить, что недавнее одобрение военного пакета помощи Киеву от США указывает на намерения Вашингтона продолжать противостояние. Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов утверждает, что скепсис по отношению к Украине растет не только в Италии. Подобным мнением обладает Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, Болгария и Австрия. В этих государствах многие выступают против военной поддержки киевского режима.
По словам политолога, что в Европе настают хорошие времена для оппозиции, однако Брюссель твердо стоит на том, что Европа будет продолжать оказывать помощь Украине.
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Стоит отметить, что недавнее одобрение военного пакета помощи Киеву от США указывает на намерения Вашингтона продолжать противостояние. Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов утверждает, что скепсис по отношению к Украине растет не только в Италии. Подобным мнением обладает Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, Болгария и Австрия. В этих государствах многие выступают против военной поддержки киевского режима.
По словам политолога, что в Европе настают хорошие времена для оппозиции, однако Брюссель твердо стоит на том, что Европа будет продолжать оказывать помощь Украине.
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Екатерина Коршунова