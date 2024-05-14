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Политолог Денисов: на Западе все меньше верят в лозунги Киева

14 мая 2024, 10:06
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Запад все больше сомневается в победе Украины на фоне неудач ВСУ. Вашингтон держит опасную стратегию в тайне, в Европе же многие боятся эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что перед выборами в Европарламент заявления итальянских политиков о поддержке Украины сменились на дипломатические высказывания. В настоящее время правоконсервативная «Лига» выступает за налаживание диалога с Москвой. Партия «Вперед, Италия» ранее поддерживала киевский режим, однако сейчас она также выступает против вовлечения в конфликт других стран-участниц Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что недавнее одобрение военного пакета помощи Киеву от США указывает на намерения Вашингтона продолжать противостояние. Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.



Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов утверждает, что скепсис по отношению к Украине растет не только в Италии. Подобным мнением обладает Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, Болгария и Австрия. В этих государствах многие выступают против военной поддержки киевского режима.

По словам политолога, что в Европе настают хорошие времена для оппозиции, однако Брюссель твердо стоит на том, что Европа будет продолжать оказывать помощь Украине.

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Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая
14 мая 2024, 10:06

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры России и Китая посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух стран.

Помимо этого Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Также сообщается, что глава Российской Федерации встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

По итогам поездки лидеры РФ и КНР планируют подписать ряд двусторонних документов.

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#владимир путин
#китай
#си цзиньпин
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Колокольцев назвал одной из задач МВД борьбу с коррупцией в собственных рядах
Кокольцев: борьба с коррупцией является одной из задач МВД РФ
14 мая 2024, 09:56

Фото: сайт Кремля

Борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, является одной из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел России. Об этом на заседании комитетов Совфеда заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев.
Он прибыл в Совфед для проведения консультаций по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Говоря о первостепенных задачах МВД РФ, Колокольцев перечислил сохранение бюджетных средств, борьбу с коррупцией как в собственных рядах, так и среди чиновничества в целом, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений.

Он подчеркнул, что полностью побороться с коррупцией ведомство не может, однако уже сейчас есть положительные результаты работы в этом направлении.

Колокольцев добавил, что 75% преступлений, связанных с коррупцией, выявляются полицией. За последний год выявляемость выросла на 3%, за счёт того, что «активнее стали работать».

В заключение кандидат на пост главы МВД добавил, что факты получения взяток выросли на 15%. Ущерб в размере 50 миллиардов рублей, нанесённый коррупционерами, практически полностью выплачен.

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#мвд
#коррупция
#борьба
#россия
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Захарова указала на ложь премьера Великобритании
Захарова назвала ложь британского премьера Сунака о ядерной эскалации отчаянной
14 мая 2024, 09:09

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что ложь британского премьера Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа является отчаянной.
Напомним, ранее Сунак, во время своего выступления в аналитическом центре Policy Exchange, заявил, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо. Он также рассказал о «безрассудстве Путина», которое якобы приблизило мир к ядерной эскалации.

Захарова отметила, что ей жаль британского премьера из-за таких отчаянных слов. Она также выразила мнение, что заявления Сунака могут быть простой глупостью.

Затрагивая тему «опасной ядерной эскалации», официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС. Захарова заключила, что РФ не прекращала поставки газа, что является неопровержимым фактом.

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#поставки
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#захарова
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Конгресс США потребовал от Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе
Конгресс США намерен получить от Остина доклад о ядерном взрыве в космосе
14 мая 2024, 08:12

Фото: iStock/coffeekai

Нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля следующего года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В проекте оборонного бюджета США на будущий финансовый год говорится, что профильный комитет палаты представителей обеспокоен из-за недавней информации о новом российском оружии. Отмечается, что данное оружие якобы будет размещено в космосе и с помощью ядерного взрыва сможет ликвидировать орбитальные спутники США.

Примечательно, что российская сторона отрицает такую возможность.

Ранее сообщалось, что власти РФ «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.

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#сша
#оружие
#космос
#россия
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В России решили усилить контроль за выездом из страны одной категории россиян
«Известия»: контроль за выездом из страны россиян с допуском к гостайне усилят
14 мая 2024, 08:03

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

В РФ захотели повысить контроль за выездом за границу одной категории россиян. Об этом пишет газета «Известия».
Сообщается, что в ближайшее время законопроект будет внесен в ГД депутатами фракции «Единая Россия».

Отмечается, что речь идет о работниках предприятий с допуском к гостайне и госслужащих. Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, которые имеют доступ к секретным данным. Кроме того, если работник не получил разрешение на выезд, но покинул пределы РФ, это будет легко проверить.

Ранее КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина Российской Федерации. Отмечается, что проект не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#россия
#единая россия
#законо право
#загранпаспорт
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Исполнял обязанности алтарника: Священник Белоусова заявил о его честности
14 мая 2024, 07:49

Фото: Официальный сайт Кремля

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (новая Москва) протоиерей Леонид Царевский, который крестил Андрея Белоусова, заявил о его честности и патриотизме. Об этом священнослужитель рассказал в интервью для РИА Новости.
По словам собеседника агентства, когда Белоусов крестился, то уже состоял на государственной службе. Несмотря на это, чиновник продолжал приезжать в храм и исполнять некоторые обязанности алтарника.

«Он очень хороший человек, честный, настоящий патриот, глубокий ученый-экономист, несколько книг написал – я их частично посмотрел, он дарил», — высказался священник о Белоусове.

Напомним, 7 мая состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия. На пост главы Минобороны РФ Владимир Путин предложил Андрея Белоусова.

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#минобороны рф
#владимир путин
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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
Reuters: Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны США
14 мая 2024, 06:07

Фото: сайт Госдепа США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приехал в Киев для обсуждения помощи Украине от Вашингтона. Об этом информирует Reuters.
По данным издания, Блинкен прибыл в Киев на поезде «с необъявленным визитом». Стоит отметить, что это первый визит в Украину высокопоставленного американского чиновника после одобрения конгрессом США запроса на выделение дополнительных финансов на военную поддержку Киева.

Как утверждает представитель американской администрации, которого цитирует издание, в ходе посещения Киева Блинкен планирует обсудить то, как столица собирается воспользоваться поставками оружия от Штатов для «укрепления обороны» в попытке «вернуть инициативу на поле боя».

До этого сообщалось, что Белый дом намеревается на днях выделить очередной транш военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#киев
#блинкен
#помощь
#финансирование
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Антонов рассказал о последствиях запрета на импорт урана из России
Антонов: запрет США на импорт урана из России ведет к потрясениям в экономике
14 мая 2024, 05:01

Фото: istock / Ruma Aktar

Запрет Соединенных Штатов на импорт урана из РФ ведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения», — приводит слова дипломата пресс-служба российского диппредставительства.
Антонов отметил, что не обладая достаточным количеством национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб собственной экономике. Как считает посол, финансовые потери для Америки будут «куда больше, чем для России».

Он также отметил, что «местным стратегам главное» — навредить Российской Федерации.

Дипломат добавил, что российская экономика готова к любым вызовам, поставить отечественные компании на колени не получится.

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#экономика
#запрет
#посол
#ущерб
#импорт
#антонов
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Байден подписал закон о запрете импорта урана из России
Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете импорта урана из РФ в США
14 мая 2024, 03:02

Фото: istock / vchal

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
Как утверждает Салливан, меры позволят укрепить энергетическую и экономическую безопасность Штатов из-за снижения и в результате устранения зависимости от Российской Федерации в области гражданской ядерной энергетики.

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президент Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#энергетика
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