Политолог Дудаков не исключил ошибки в интерпретации попытки покушения на Трампа

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс
Задержанный за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог не иметь намерений причинить вред политику. Такое мнение выразил в беседе с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.
По словам политолога, американские спецслужбы начали проявлять повышенную бдительность в вопросе охраны Трампа после предыдущих покушений. Дудаков отметил, что политическая ситуация в Соединенных Штатах в настоящее время очень непростая: у экс-президента значительное число оппонентов, которые хотели бы его ликвидировать, что делает повышенную бдительность секретной службы вполне логичной и ожидаемой.
Эксперт исключил, что попытки покушений могли быть подстроены командой Трампа для набора очков избирателей.
Напомним, 13 июля текущего года кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в политика.
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Эксперт исключил, что попытки покушений могли быть подстроены командой Трампа для набора очков избирателей.
Напомним, 13 июля текущего года кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в политика.
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Екатерина Коршунова