Трамп допускает начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Фото: сайт Белого дома
Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и это не может не беспокоить. Такое развитие событий вполне возможно из-за действий нынешнего американского руководства.
Об этом заявил на митинге своих сторонников в Калифорнии бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп. Трансляцию предвыборного мероприятия вела консервативная медиакомпания RBSN.
При этом Трамп в очередной раз заверил избирателей, что в случае победы на выборах он будет в состоянии урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос» на Ближнем Востоке.
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«Меня беспокоит, что в ближайшие несколько месяцев мы окажемся в состоянии третьей мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — сказал политик.
При этом Трамп в очередной раз заверил избирателей, что в случае победы на выборах он будет в состоянии урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос» на Ближнем Востоке.
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Александр Бойцов