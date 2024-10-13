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Трамп допускает начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы

13 октября 2024, 07:12
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и это не может не беспокоить. Такое развитие событий вполне возможно из-за действий нынешнего американского руководства.
Об этом заявил на митинге своих сторонников в Калифорнии бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп. Трансляцию предвыборного мероприятия вела консервативная медиакомпания RBSN.

«Меня беспокоит, что в ближайшие несколько месяцев мы окажемся в состоянии третьей мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — сказал политик.



При этом Трамп в очередной раз заверил избирателей, что в случае победы на выборах он будет в состоянии урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос» на Ближнем Востоке.

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13 октября 2024, 07:13
Харрис раскритиковали из-за поведения на встрече с избирателями
13 октября 2024, 05:56

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подверглась критике за то, что во время выступления перед избирателями пыталась рассмешить свою аудиторию и обратиться к ней на простом языке, сообщает газета New York Post (NYP).
«Толпа, однако, приветствовала ее чрезмерное упрощение. Пользователи социальных сетей были гораздо менее снисходительны», – пишет издание о выступлении Харрис в Аризоне.

В то же время корреспондент Fox News Джо Конча назвал кандидата от демократов «вероятно, худшим кандидатом за всю историю». Стив Кортез, бывший советник соперника Харрис согласился с ним и назвал республиканца Дональда Трампа,.

Ранее Трамп назвал Харрис «крайне неинтеллигентным человеком».

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Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России
Аналитик Коротченко: ядерные учения НАТО являются сигналом для России
13 октября 2024, 05:29

Фото: сайт НАТО

Ядерные учения НАТО должны стать сигналом для России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Корочтенко, сообщает РИА Новости.
По его словам, ядерные учения призваны показать Москве, что Запад готов к ограниченной ядерной войне в Европе, даже в условиях грядущего изменения ядерной доктрины.

«Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу"», – объяснил Коротченко.

Он дал понять, что новый глава Североатлантического альянса станет «генеральным секретарем по ограниченной ядерной войне в Европе». По мнению аналитика, в этом случае европейские государства будут выступать в роли абсолютных заложников политики США.

Ранее, 25 сентября, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. В обновленной версии документа предлагается рассматривать любое нападение на Россию со стороны неядерного государства как совместное нападение на Россию при поддержке или участии ядерных государств. Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию.

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#ядерное оружие
#россия
#владимир путин
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Захарова оценила видео МИД Испании с парком Горького
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с Москвой словами «испанский стыд»
13 октября 2024, 04:23

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.

Роликначинается с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

«Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», – написала дипломат.

Ролик был приурочен к Дню испанской нации 12 октября – дню высадки испанской экспедиции под руководством Христофора Колумба в Новом Свете в 1492 году.

Ранее на изображения Москвы обратили внимание пользователи социальной сети X. Помимо парка, на видео можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».

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Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане
Остин выразил озабоченность ударами ЦАХАЛ по позициям миротворцев ООН в Ливане
13 октября 2024, 03:43

kremlin

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой Йоавом Галантом и выразил обеспокоенность ударами Израиля по миротворцам ООН в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Пентагона.
По данным агентства, Остин также отметил необходимость как можно быстрее перейти от военных действий в Ливане к дипломатическим решениям. Он выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа и подчеркнул необходимость принятия мер по исправлению ситуации.

В то же время он подтвердил «непоколебимую и железную» приверженность США безопасности Израиля.

Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток еще 2-3 тысячи военнослужащих. Войска укрепят безопасность 40 000 американских военнослужащих, уже размещенных в регионе.

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#сша
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Стали известны требования Зеленского к Шольцу
Bild: Шольц проигнорировал запросы Зеленского о Taurus и членстве Украины в НАТО
13 октября 2024, 02:47

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул два требования во время своей недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
В частности, украинский лидер попросил разрешения на удары вглубь Россию, для чего, по его словам, потребуются ракеты Taurus. Кроме того, украинский президент выступил за ускоренное вступление Украины в НАТО.

Однако Берлин проигнорировал эти просьбы. Шольц не отверг их прямо, но и не дал положительного ответа.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего "плана победы". В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», – отметил военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Ранее Министерство обороны Германии усомнились в том, что Украина начнет контрнаступление в ближайшее время.

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#украина
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В ФРГ высказались о шансах Украины начать контрнаступление
Bild: в Минобороны ФРГ усомнились в способности Украины начать контрнаступление
13 октября 2024, 02:26

Фото: сайт Бундестага

Министерство обороны Германии сомневается, что Украина сможет начать контратаку в ближайшее время. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, в распоряжении немецкой армии больше нет крупной военной техники, которую можно было бы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Поэтому в министерстве не верят, что «Украина может в скором времени начать контрнаступление».

Кроме того, Бундесвер не поставит Украине крупную военную технику.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала «Рада» признал, что Киев должен постоянно информировать Запад об оперативных планах ВСУ.

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Эрдоган призвал Россию к защите Сирии от Израиля
Президент Турции Эрдоган призвал Россию к защите Сирии от Израиля
13 октября 2024, 02:05

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран должны поддержать Сирию, чтобы предотвратить эскалацию конфликта с Израилем. Высказывания турецкого лидера процитировал телеканал Haberturk.
На пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что меры должны принять не только Россия и Иран, но и сама Сирия. Он призвал к более эффективному решению «этой ситуации, которая является самой большой угрозой для территориальной целостности Сирии».

«Сегодня эффективное использование дипломатических каналов может предотвратить эскалацию конфликта», – резюмировал глава государства.

Ранее авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу, расположенному на территории Сирии. 8 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилое здание в Дамаске.

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Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах
13 октября 2024, 00:44

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Российский лидер выразил «особую благодарность» фермерам ряда новых и приграничных регионов. Путин отметил, что «несмотря на все трудности», они работают самоотверженно.

«Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим всё, что было разрушено и повреждено, – заявил российский президент.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов оценил общий ущерб, нанесенный местным фермерам регулярными обстрелами ВСУ, в десятки миллиардов рублей.

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