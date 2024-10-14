Медведев рассказал про «хамство америкосов»

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Россией о сокращении стратегических ядерных сил без предварительных условий. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Байден сказал это, чтобы помочь своей «безмозглой протеже». Зампред Совбеза РФ отметил, что подобные заявления являются хамством со стороны США.
Вашингтон желает России стратегического поражения, добавил Медведев. Он заключил, что обсуждение сокращения стратегических ядерных сил с Соединенными Штатами не полезнее мирных переговоров с Адольфом Гитлером в 1945 году.
Ранее лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что Дмитрий Медведев одной своей публикацией разгромил страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Володин рассказал, почему БРИКС признали в Европе
Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине
Трамп заявил, что Россия и США были близки к полному отказу от ядерного оружия
Вашингтон желает России стратегического поражения, добавил Медведев. Он заключил, что обсуждение сокращения стратегических ядерных сил с Соединенными Штатами не полезнее мирных переговоров с Адольфом Гитлером в 1945 году.
Ранее лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что Дмитрий Медведев одной своей публикацией разгромил страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Володин рассказал, почему БРИКС признали в Европе
Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине
Трамп заявил, что Россия и США были близки к полному отказу от ядерного оружия
Екатерина Коршунова