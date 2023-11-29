Политолог Дудчак: Проект США по «защите» права человека — обработка Армении

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Политолога Александра Дудчака заявил, что планируемая программа США по продвижению прав человека в Армении является инструментом для обработки страны.
«Сейчас США активно взялись за обработку Армении. USAID — организация, которая участвует в большом количестве направлений. То, что они сейчас делают, — первый шаг. Они смотрят, на чём дальше сосредоточивать своё внимание для превращения Армении в очередную анти-Россию», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.
Ранее сообщалось, что USAID намерено реализовать программу по продвижению прав человека в Армении. Целью проекта является борьба за «основополагающие свободы» и укреплять нормативно-правовую базу страны.
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