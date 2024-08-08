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Политолог, доктор политических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко завил, что Япония находится в зависимом положении от Запада, в частности от США, так как страна сохраняет остатки оккупационного статуса.
По его словам, США продемонстрировали своё отношение к Японии отказом западных послов посещать мемориальную церемонию годовщины бомбардировки Нагасаки.
До этого руководитель направления внешних коммуникаций Института «Царьград» Никита Комаров отмечал, что несмотря ни на какие процессы не ожидается падения фондовых рынков в Японии. В США и Европе таких процессов также не будет.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявлял, что Япония и её бизнес заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на то что японские власти пропагандируют отношения с США.
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«Это предлог, на самом деле страны Запада таким образом демонстрируют, что, как и прежде, Япония — страна с ограниченным суверенитетом. Токио демонстрируют, что его права на вооруженные силы и внешнюю политику отграничены, потому что Япония сохраняет остатки оккупационного статуса, который не снят до сих пор», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Фененко.
До этого руководитель направления внешних коммуникаций Института «Царьград» Никита Комаров отмечал, что несмотря ни на какие процессы не ожидается падения фондовых рынков в Японии. В США и Европе таких процессов также не будет.
«Было серьёзное падение. Японский индекс опускался на 16%. Но уже к вечеру началось восстановление, а утром оно продолжилось. И японский индекс прибавил 10%. Хотя кто-то может привести такие макроэкономические аргументы, как повышение ключевой ставки ЦБ Японии и укрепление японской йены», — высказал своё мнение эксперт.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявлял, что Япония и её бизнес заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на то что японские власти пропагандируют отношения с США.
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Мелисса Тимофеева