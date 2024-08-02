Политолог Шаповалов объяснил интересы японского бизнеса в сотрудничестве с РФ

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Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что Япония и её бизнес заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на то что японские власти пропагандируют отношения с США.
«Активное сотрудничество дало бы значительные эффекты для Японии. Как в рыбной промышленности, так и в японской промышленности в целом. Россия не просто сосед, а один из традиционно ключевых партнёров Японии в регионе. Между народами наших стран также всегда были добрые отношения. Но они всегда были омрачены позицией руководства Японии», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.
А депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки высказал мнение о необходимости добрососедских отношениях Японии и России. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, парламентарий считает нормализованные отношения Москвы и Токио залогом спокойствия своей страны.
Ранее сообщалось, что генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси не смог ответить сразу на вопрос о том, как власти относятся к возобновлению посещения могил бывшими жителями Курильских островов.
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Мелисса Тимофеева