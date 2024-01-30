Политолог Гончар: Зеленский был на краю пропасти, «увольняя» Залужного

Украинский лидер Владимир Зеленский рисковал оказаться в нестабильной ситуации при увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Так считает киевский политолог Михаил Гончар, его словам передает Radio NV.
«Если бы вчерашний замысел (с отстранением Залужного — ред.) удался, то правительство своими руками сделало бы из главкома ВСУ реального политического конкурента, тяжеловеса», — считает Гончар.
Таким образом, политолог уверен, что 29 января Украина «отступила от пропасти».
Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».
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Элина Позднякова