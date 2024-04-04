Политолог Маркелов назвал НАТО неадекватным времени

Фото: iStock/Cineberg
Политолог Сергей Маркелов заявил, что НАТО сегодня является неактуальной организацией.
«Любое содружество — это живой организм, который не может существовать в стабильности. Это всегда динамика, развитие, рост, и, если это отсутствует — нет динамики, а есть только стабильность, идет нарушение обратной связи. Время идёт, а ты неадекватен этому времени. Сейчас главный диагноз НАТО — остановка развития и несоответствие духу современности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.Кроме этого, он сравнил альянс со слабоумным стариком, который не в состоянии рационально оценивать происходящее.
«Предназначение НАТО в том виде, как оно создавалось 75 лет назад, нисколько не изменилось. Это инструмент американской гегемонии и подчинения Европы американским военно-политическим интересам. Американцы рассматривают альянс как один из главных механизмов проецирования силы в глобальном масштабе», — заметил в беседе с RT Грушко.
По его словам, США продолжают смотреть на другие страны, являющиеся центрами многополярного устройства, как на конкурентов и противников.
Ранее Александр Грушко заявлял, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.
Читайте также:
Названа основная причина создания НАТО
Британия и Франция тайно готовят отправку войск на Украину, считают в США
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
Мелисса Тимофеева