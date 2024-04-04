Британия и Франция тайно готовят отправку войск на Украину, считают в США

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Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся к отправке войск на Украину. Об этом сообщил консультант Госдепа США Эдвард Люттвак.
Он подчеркнул, что страны НАТО будут вынуждены в скором времени отправить свои войска на Украину, иначе альянсу придётся признать «катастрофическое поражение».
Отмечается, что будут отправлены как элитные подразделения, так и вспомогательный персонал, который останется вдали от передовой. Им необязательно участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Достаточно заняться обучением украинских военных и ремонтом техники, подчеркнул эксперт.
По словам Люттвака, даже в случае вмешательства дипломатии, ВС РФ победоносно вернутся в Центральную Европу. Тогда странам Западной Европы придётся преобразовывать свою армию и возвращать обязательную военную службу.
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Отмечается, что будут отправлены как элитные подразделения, так и вспомогательный персонал, который останется вдали от передовой. Им необязательно участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Достаточно заняться обучением украинских военных и ремонтом техники, подчеркнул эксперт.
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Анастасия Чинкова