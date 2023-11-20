Депутат Новиков предрёк Аргентине сложные времена

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что в связи с избранием президентом Аргентины кандидата от Либертарианской партии Хавьера Милея страну ожидают тяжёлые времена.
«Для Аргентины наступают сложные времена. Если хотя бы частично новый президент будет настойчиво реализовывать те обещания, с которыми шел на выборы, экономическая разбалансировка может быть не просто краткосрочной, но и могут быть заложены мины под фундамент аргентинской экономики», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.
По результатам выборов в Аргентине победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря. Отмечается, что Милей планирует отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют американский доллар как официальную валюту.
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Мелисса Тимофеева