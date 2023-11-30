Политолог Минченко объяснил, почему депутаты прогуливают заседания

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Депутаты Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин и Юрий Напсо могут лишиться мандатов за прогулы заседаний.
Такое поведение может объясняется тем, что они бояться оказаться под санкциями. Такое мнение высказал политолог Евгений Минченко. В этом случае речь идет о бизнесменах, объяснил политолог в беседе с НСН.
По словам эксперта, для ЛДПР характерно присутствие в списках крупных бизнесменов. В данный момент, по мнению Минченко, партия теряет свой имидж.
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«Я не исключаю, что депутаты не хотят голосованием подставляться под санкции, если речь идет о бизнесменах. Я так понимаю, что большая часть из них и так уже в каких-то списках присутствует. Но у всех разные истории», — сказал Евгений Минченко.
«Это не такая большая проблема, они оказываются в списках не по политическим мотивам», — сказал в заключении Евгений Минченко.Читайте также:
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Мария Фирсова