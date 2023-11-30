Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят

Фото: iStock/Diy1
Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который прибыл с визитом в Катар, пришлось около получаса прождать в самолете в ожидании встречающих его чиновников. Об этом сообщает Stern.
Отмечается, что почетный караул и лимузин ожидали, когда президент покинет самолет, однако сделать это Штайнмайеру удалось только спустя полчаса. По данным источника Tagesspiegel, данная ситуация произошла из-за того, что президентский самолет прилетел раньше срока.
Читайте также:
СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине
«Сокровенный секрет»: В США раскрыли, куда на самом деле тратится помощь для Украины
В МИД Катара подтвердили продление перемирия в Газе на один день
Екатерина Коршунова