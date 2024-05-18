Политолог отметил одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Китай проявляет большое уважение к русским традициям — это отражено на фотографии, сообщил политический обозреватель «Царьграда»Андрей Перла при анализе визита в КНР президента России Владимира Путина.
Он отметил, что поездка Путина в Харбин после Пекина важна, «потому что важно показать уважение к русской традиции».
Он также акцентировал внимание на плетеных креслах и столе, за которыми сидели Путин и Си Цзиньпин. По его мнению, это очевидная отсылка к середине XX века.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил об обеспокоенности Вашингтона улучшением отношений Москвы и Пекина.
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«Харбин давно уже не "русский город". Но Харбин, как сказал Путин, "сохраняет русский след". Это именно те слова, которые делают русского лидера близким и понятным китайским товарищам. Этот "след" – с их точки зрения – и есть одна из величайших ценностей», – отметил Перла.
Он также акцентировал внимание на плетеных креслах и столе, за которыми сидели Путин и Си Цзиньпин. По его мнению, это очевидная отсылка к середине XX века.
«За таким столом в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао», – пояснил политолог.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил об обеспокоенности Вашингтона улучшением отношений Москвы и Пекина.
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Александр Климов