МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие

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Новые санкции Великобритании против России направлены на предотвращение предполагаемого обмена российской нефти на оружие с КНДР, сообщается в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства.
«Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "нефть за оружие"», — говорится в документе.Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают попытки нарушить или обойти санкции ООН против КНДР, за которые Россия сама голосовала.
В заявлении главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, чьи слова приведены в документе, отмечается, что РФ участвует в «незаконном обмене оружия на нефть» для поддержки своих военных операций на Украине.
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Артем Кузьмин