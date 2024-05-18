В США обеспокоились развитием отношений России и Китая

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США обеспокоены развитием отношений Росиии и Китая, Вашингтон продолжает следить за ситуацией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.
«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», – отметил Кирби.
Ранее руководитель Экспертного совета ЭЛСИ заявил, что государственный визит в Китай был встречен всеми западными СМИ и стал важным событием в глобальной повестке дня.
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Александр Климов