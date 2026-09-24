Политолог оценил первые за 10 лет переговоры глав МИД Польши и Белоруссии

24 сентября 2026, 18:03

Политолог Шаповалов: о потеплении между Польшей и Белоруссией речи не идёт

Фото: iStock/Tatsiana Hrak

Переговоры глав МИД Польши и Белоруссии не приведут к потеплению отношений, однако есть вероятность осторожного сближения по отдельным вопросам. Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.





Напомним, 23 сентября главы МИД Белоруссии и Польши Максим Рыженков и Радослав Сикорский провели встречу в рамках Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Встреча на таком высоком уровне состоялась между сторонами впервые за 10 лет.





«Я бы рассматривал происходящее в контексте американо-белорусских отношений. Вашингтон наладил диалог с Минском, а Варшава на протяжении десятилетий была главным форпостом США в Восточной Европе. Польше важно показать американцам, что она остается их союзником, продолжает действовать в их фарватере», — пояснил Шаповалов в разговоре с «Известиями».