Политолог оценил первые за 10 лет переговоры глав МИД Польши и Белоруссии
Политолог Шаповалов: о потеплении между Польшей и Белоруссией речи не идёт
Переговоры глав МИД Польши и Белоруссии не приведут к потеплению отношений, однако есть вероятность осторожного сближения по отдельным вопросам. Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Напомним, 23 сентября главы МИД Белоруссии и Польши Максим Рыженков и Радослав Сикорский провели встречу в рамках Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Встреча на таком высоком уровне состоялась между сторонами впервые за 10 лет.
«Я бы рассматривал происходящее в контексте американо-белорусских отношений. Вашингтон наладил диалог с Минском, а Варшава на протяжении десятилетий была главным форпостом США в Восточной Европе. Польше важно показать американцам, что она остается их союзником, продолжает действовать в их фарватере», — пояснил Шаповалов в разговоре с «Известиями».
Однако он выразил сомнение в том, что Варшава действительно планирует изменить политику на восточном направлении. По словам эксперта, Белоруссия и Россия останутся для Польши главными противниками. Тем не менее накал информационной войны может снизиться, а наиболее враждебные акции будут отменены, не исключил Шаповалов, подчеркнув, что любой диалог лучше конфликта.