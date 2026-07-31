Лукашенко поручил поставить корову во дворце
Лукашенко подарили бронзовую скульптуру коровы
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили памятник корове. Об этом сообщает местное отделение информагентства и радио Sputnik.
Бронзовую скульптуру ему вручили представители крупнейшей белорусской компании по производству молочной продукции «Савушкин продукт». Монумент поставят во Дворце Независимости в Минске, который является официальной резиденцией главы государства.
На церемонии вручения государственных наград в ОАО «Савушкин продукт» Лукашенко отметил, что в прошлом году Беларусь поставляла сельхозпродукцию в 117 стран, получив выручку более 10 млрд долларов, четыре из которых – от продажи молока.
«Переработали и продали более 5,5 миллионов тонн. Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров», – отметил он.Ранее белорусский лидер ответил народной пословицей на угрозы Владимира Зеленского.