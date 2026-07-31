Лукашенко поручил поставить корову во дворце

31 июля 2026, 13:15

Лукашенко подарили бронзовую скульптуру коровы

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили памятник корове. Об этом сообщает местное отделение информагентства и радио Sputnik.





Бронзовую скульптуру ему вручили представители крупнейшей белорусской компании по производству молочной продукции «Савушкин продукт». Монумент поставят во Дворце Независимости в Минске, который является официальной резиденцией главы государства.



На церемонии вручения государственных наград в ОАО «Савушкин продукт» Лукашенко отметил, что в прошлом году Беларусь поставляла сельхозпродукцию в 117 стран, получив выручку более 10 млрд долларов, четыре из которых – от продажи молока.

«Переработали и продали более 5,5 миллионов тонн. Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров», – отметил он.