Лукашенко раскрыл подробности о службе своего младшего сына в армии
Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в белорусской армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии. Об этом информирует агентство БелТА.
Белорусский лидер отметил, что об этом не было известно никому. По его словам, в армию Николая призвал министр обороны Виктор Хренин. Лукашенко подчеркнул, что его сын служит, как и все остальные, в звании лейтенанта.
«Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении», — добавил президент.
Лукашенко заключил, что Николай в свободное время продолжает изучать биотехнологии, которые он осваивал в университете.
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