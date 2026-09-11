Лукашенко раскрыл подробности о службе своего младшего сына в армии

11 сентября 2026, 15:49

Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в белорусской армии

Александр Лукашенко с сыном Николаем (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии. Об этом информирует агентство БелТА.





Белорусский лидер отметил, что об этом не было известно никому. По его словам, в армию Николая призвал министр обороны Виктор Хренин. Лукашенко подчеркнул, что его сын служит, как и все остальные, в звании лейтенанта.





«Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении», — добавил президент.