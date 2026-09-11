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Лукашенко раскрыл подробности о службе своего младшего сына в армии

Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в белорусской армии
Александр Лукашенко с сыном Николаем (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии. Об этом информирует агентство БелТА.



Белорусский лидер отметил, что об этом не было известно никому. По его словам, в армию Николая призвал министр обороны Виктор Хренин. Лукашенко подчеркнул, что его сын служит, как и все остальные, в звании лейтенанта.

«Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении», — добавил президент.

Лукашенко заключил, что Николай в свободное время продолжает изучать биотехнологии, которые он осваивал в университете.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьёв обсудил с Александром Лукашенко экономическое сотрудничество Подмосковья и Белоруссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

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