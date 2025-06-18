Политолог Перенджиев: даже США не знают, вступят ли в конфликт Израиля и Ирана

18 июня 2025, 16:02

Перенджиев рассказал о последствиях вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана

Фото: iStock / Zeferli

Политолог Александр Перенджиев заявил, что вступление США в конфликт между Израилем и Ираном может привести к серьезной эскалации.





В беседе с «Татар-информ» он отметил, что даже в администрации США не знают, вступят ли они в этот конфликт. Перенджиев также указал на возможную заинтересованность США в разбомблении коридора Север-Юг, проходящего через территорию Ирана, под предлогом противодействия иранской ядерной программе.



К этому, по его словам, могут подключиться американские бомбардировщики.





«Говорить о том, вступят или не вступят США в войну Ирана с Израилем – это как гадать на ромашке, потому что даже в самой администрации Трампа не знают, вступят они в этот конфликт или нет» — заключил Перенджиев.