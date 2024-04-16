Политолог Перенджиев объяснил невозможность ответа Израиля Ирану

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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что у Израиля мало шансов для серьёзного ответа Ирану из-за уменьшения своих сторонников и партнёров.
«Израиль и США понимают, что они виноваты и начали первыми. Сдержанная позиция Ирана не позволяет США готовить коалицию против Ирана. Сам Израиль не может создать никакую коалицию без США, а у Ирана возможность есть. Израиль всё больше теряет круг своих партнёров», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.
Ранее представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля для защиты себя и своих интересов.
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