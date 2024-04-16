Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин выразил надежду на то, что стороны конфликта не допустят усугубления ситуации и проявят сдержанность.
В свою очередь, Раиси сообщил, что действия Ирана были вынужденными, отметив при этом, что удары по территории Израиля были ограниченными. Также иранский лидер добавил, что страна не заинтересована в эскалации.
Главы государств пришли к выводу, что причины событий на Ближнем Востоке кроются в неразрешенном конфликте между Палестиной и Израилем.
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В свою очередь, Раиси сообщил, что действия Ирана были вынужденными, отметив при этом, что удары по территории Израиля были ограниченными. Также иранский лидер добавил, что страна не заинтересована в эскалации.
Главы государств пришли к выводу, что причины событий на Ближнем Востоке кроются в неразрешенном конфликте между Палестиной и Израилем.
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Анастасия Хохлова