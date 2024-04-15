В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему Соединённые Штаты не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе брифинга представитель Белого дома сказал, что подобный вопрос был ожидаемым.
Он отметил, что американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта обозначал, что США не планируют вовлекаться в вооружённый конфликт «в боевой роли». Кирби отметил, что США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, но в настоящий момент оказывать такую помощь не представляется возможным.
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«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — подчеркнул Кирби.
Он отметил, что американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта обозначал, что США не планируют вовлекаться в вооружённый конфликт «в боевой роли». Кирби отметил, что США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, но в настоящий момент оказывать такую помощь не представляется возможным.
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Диана Аванесян