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Политолог Рар: Немецкое общество разделено пополам из-за украинского конфликта

13 августа 2024, 19:20
Фото: istockphoto/alzay

Фото: istockphoto/alzay

Общество в Германии в настоящее время разделено пополам из-за полярных взглядов на события, происходящие на Украине. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.


В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул, что настоящее мнение общественности далеко не всегда отражается в действиях властей, которые принимают решения о поддержке Киева. Эксперт считает, что правящие элиты не смогут примириться с возможностью победы России в украинском конфликте.

По словам политолога, большинство населения восточных земель ФРГ выступает за мирное разрешение противостояния Москвы и Киева. В то время как в западной части страны Россию критикуют и считают агрессором. Поэтому в Германии общество разделено пополам — на тех, кто призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и прекращению поддержки Киева, и тех, кто настаивает на необходимости продолжения вооружения Украины против России, заключил Рар.

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#политолог
#украина
В Пентагоне высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Пентагон: Киев не предупреждал США о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область
13 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/icholakov

Украинские власти якобы не предупреждали США о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область. Об этом, судя по опубликованной стенограмме, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. При этом, он отметил, что Киев действует в рамках политики, установленной Штатами.
«Нет, они не информировали нас заранее. <…> Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений», — пояснил Райдер.
Пресс-секретарь Минобороны США также добавил, что американская сторона поддерживает контакт с Украиной.
«Да, мы проводим консультации, обсуждаем это с ними. Мы поддерживаем с ними контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим», — сказал он.
Ранее сообщалось, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь.

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#сша
#политика
#консультации
#всу
#минобороны
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Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
13 августа 2024, 17:58

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ, где ему высказали озабоченность из-за сообщений о том, что одна из баз для передаваемых Киеву истребителей F-16 будет располагаться в этой республике. Соответствующее сообщение разместили на сайте министерства. Ведомство обеспокоено тем, что самолеты киевского режима будут вылетать с аэродромов Молдавии, чтобы наносить удары по России.
«Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан», — указано в сообщении МИД.
В министерстве также отметили, что Молдавию призвали строго придерживаться нейтрального статуса, который является основой ее государственности. Республика не должна влиять на эскалацию украинского конфликта, вовлекаться в него и деструктивно влиять на ситуацию в Приднестровье.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолетов, сомневаясь, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры», не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом, а начать говорить о мире и содействии скорейшему завершению украинского конфликта.

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Украина по-хамски ответила Белоруссии на заявления о прилетах дронов ВСУ

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#мид
#данные
#молдова
#министр
#игры
#всу
#молдавия
#приднестровье
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Украина по-хамски ответила Белоруссии на заявления о прилётах дронов ВСУ
Тихий: Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска о дронах
13 августа 2024, 17:40

Фото: iStock/ffikretow

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил на заявления Минска о прилётах украинских беспилотников в Белоруссию, подчеркнув, что в Киеве не видят целесообразности в реагировании на них. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что над территорией страны были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ, ещё семь пролетели в сторону России, где их сбили российскими системами ПВО. Глава государства назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что подобного рода инциденты не останутся без ответа.

Тихий указал на то, что в Киеве видели заявления белорусских властей, однако не видят необходимости в реагировании на них. Также он призвал не нагнетать «антиукраинские настроения» и не создавать впечатление несуществующих угроз.

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#белоруссия
#украина
#беспилотник
#консультации
#александр лукашенко
#всу
#пво
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Маркелов предложил сценарии ухода Зеленского с поста президента Украины
13 августа 2024, 17:33

Политолог Сергей Маркелов предложил четыре варианта сценариев ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины.
По его мнению, Зеленский покинет пост либо по своей доброй воле, доведя Украину до мирных переговоров с Россией, либо его заставят уйти самостоятельно, либо его может поджидать расправа.

«Также США могут использовать «майданные» технологии. Тогда начнётся мобилизация общественных настроений, просьбы покинуть пост. Подключатся раненые и искалеченные военные ВСУ, их жёны. Недовольство станет массовым, и Зеленскому ничего не останется, кроме как уйти. Это вариант низового сноса президента», — добавил четвёртый сценарий в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что США подбирают замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в рядах американской элиты растёт недовольство им.

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#сша
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#зеленский
#украина
#политика
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Путин образовал Морскую коллегию России
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России
13 августа 2024, 17:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.

В конце июля этого года Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял о решении создания Морской коллегии. Её целью станет повышение координации деятельности органов власти, занимающихся реализацией национальной морской политики и обеспечением защиты национальных интересов страны в Мировом океане.

Патрушев подчеркнул, что в рамках коллегии будут организованы советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

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#владимир путин
#указ
#николай патрушев
#россия
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В США сочли предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT назвала предложения Путина по Украине самыми реалистичными
13 августа 2024, 17:17

Фото: сайт Кремля

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта кажутся наиболее реалистичными. Об этом написала газета The New York Times.
В материале указано, что Путин уже может готовиться к победе. Его предложение, согласно которому Россия оставляет себе все территории, в Украине запрещается вступать в НАТО, кажутся наиболее реалистичным сценарием решения проблемы.

В июне этого года российский лидер выступил с новыми мирными предложениями для урегулирования конфликта на Украине. По новым условиям, Россия незамедлительно прекращает боевые действия и заявляет о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территорий новых регионов РФ. А Украина, в свою очередь, должна объявить об отказе от планов по вступлению в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус.

Автор статьи убеждён, что исход президентских выборов в США не скажется на предложениях Путина, поскольку победа в любом случае будет за ним.

При этом Штаты лишатся репутации оплота Запада, который способен гарантировать своим союзникам защиту.

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#сша
#владимир путин
#переговоры
#конфликт
#украина
#политика
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Начальник войск РХБЗ Кириллов предположил наличие у Киева «грязной бомбы»
13 августа 2024, 16:59

Фото: istockphoto/andrey shalari

Украина с высокой долей вероятности уже имеет в своём распоряжении так называемую «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Грязная бомба» представляет собой ёмкость с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации заряда контейнер разрушается, а его радиоактивная начинка распыляется вокруг ударной волной, создавая загрязнение местности на обширных территориях.

«Грязная бомба», <...> секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».

Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества того же класса, что и нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны. По словам генерала, такие вещества синтезируют только в США, так как промышленность ни одной другой страны в мире не приспособлена для такого производства.

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#сша
#армия
#промышленность
#страны
#бомба
#интервью
#загрязнение
#всу
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Капсулу с мечтами юных посетителей выставки-форума «Россия» отправят на МКС
13 августа 2024, 16:52

Фото: iStock / 3DSculptor

Капсулу с детскими мечтами, собранными на выставке-форуме «Россия», отправят на Международную космическую станцию, сообщили в пресс-службе выставки. За стартом ракеты с Байконура будут наблюдать 89 молодых людей из всех регионов страны.
Это победители проекта «Космическая экспедиция Первых», организованного Движением Первых вместе с Роскосмосом. Старт запланирован на 15 августа.

Всего в ходе акции «Капсула мечт» на Международной выставке-форуме «Россия» было собрано более 900 тысяч детских желаний. Загадать желание ребята могли в Павильоне №1 «Первые в России – стране возможностей» во время экскурсии по экспозиции. Каждое желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.
«Мы поставили задачу вдохновить как можно больше детей и подростков мечтать и стремиться к своей мечте, показать, что Россия – страна возможностей, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Ведь достижения, представленные на выставке, когда-то были чьей-то мечтой», – рассказала заместитель гендиректора выставки-форума «Россия» Анастасия Звягина.
Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение трёх дней ребята познакомятся с работой космодрома, а 15 августа увидят отправку в космос транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28».
«Все желания, которые собрали ребята, мы отправим в специальной капсуле на борт Международной космической станции», – пояснил директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин.
Он назвал госкорпорацию сплавом мечты и технологий и призвал ребят присоединяться к её образовательным и просветительским проектам.

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США забили тревогу из-за невозможности подчинить Россию своей воле
Экс-посол Салливан: США теряет все возможные рычаги давления на Россию
13 августа 2024, 16:35

Фото: iStock/donfiore

Соединённые Штаты стремительно теряют рычаги давления на Россию, о чём говорит ситуация на Украине. Об этом заявил экс-посол Вашингтона в России Джон Салливан, слова которого приводит журнал Foreign policy.
Он указал на то, что если бы у США была возможность оказывать влияние на Россию и заставлять её подчиняться воле Вашингтона, то это было бы уже реализовано на Украине.

Власти США уже воспользовались «множеством кнутов» против России в ходе конфликта на Украине. Однако теперь стране просто нечем угрожать, рычаги давления на исходе, заключил Салливан.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали Украину «чёрная дырой» Запада.

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