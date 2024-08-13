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Общество в Германии в настоящее время разделено пополам из-за полярных взглядов на события, происходящие на Украине. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул, что настоящее мнение общественности далеко не всегда отражается в действиях властей, которые принимают решения о поддержке Киева. Эксперт считает, что правящие элиты не смогут примириться с возможностью победы России в украинском конфликте.
По словам политолога, большинство населения восточных земель ФРГ выступает за мирное разрешение противостояния Москвы и Киева. В то время как в западной части страны Россию критикуют и считают агрессором. Поэтому в Германии общество разделено пополам — на тех, кто призывает к дипломатическому урегулированию конфликта и прекращению поддержки Киева, и тех, кто настаивает на необходимости продолжения вооружения Украины против России, заключил Рар.
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Александр Бойцов