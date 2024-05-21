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Политолог Рар допустил изменение правил членства в ЕС ради Украины

21 мая 2024, 20:46
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз может поменять некоторые из своих правил ради вступления в организацию Украины, а также Молдавии.
«Нельзя исключить, что для Украины и Молдавии будут сделаны исключения из правил. Не исключено, что рано или поздно сам Евросоюз поменяет правила игры. И тогда принятие решений будет происходить не единодушно большинством количеством голосов», — отметил в беседе с NEWS.ru Рар.

По его словам, при нынешних правилах вступление в ЕС Молдавии и Украины нереалистично.



Ранее стало известно о том, что вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Так, польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

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#украина
Депутат Новиков заявил о необходимости доказательств легитимности Зеленского
21 мая 2024, 21:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что ООН должна предъявить доказательства легитимности президентства главы Украины Владимира Зеленского, поскольку срок его полномочий истёк сегодня, 20 мая.
Депутат высказал уверенность в том, что оснований легитимности президента Украины Владимира Зеленского нет.

«Сегодня нет никакой возможности говорить о легитимности Зеленского. Наверное, если господа из ООН выйдут на пресс-конференцию и попытаются объясниться тем, что на международной арене Украина должна иметь представительство, у страны должен быть голос в ООН, но, мне кажется, этот аргумент выглядит слабо, так как если полномочия истекли, то они истекли», — объяснил в беседе с NEWS.ru Новиков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истёк. По его словам, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение.

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Шор раскрыл, какая судьба уготована Молдавии
Шор заявил о незавидной судьбе Молдавии, которую стране уготовила Санду
21 мая 2024, 20:37

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор высказал мнение о том, что нынешняя власть Молдавии намерена подчинить страну Румынии.
«Молдавии уготована судьба лечь под Румынию. Власти делают страну банкротом, чтобы в ней было невозможно жить, чтобы сказать людям через год: «Ребята, у вас два варианта — либо сдохнете с голоду, либо мы сейчас зайдём в Румынию, нам дадут денег, и вы станете жить лучше, но мы потеряем государство и суверенитет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шор.

Он назвал такую ситуацию катастрофичной, и выразил уверенность в том, что страна не нужна как таковая Евросоюзу.

С точки зрения самого Шора будущее страны в её независимости и суверенности, в её членстве в ЕАЭС и дружбе и сотрудничестве с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами.

Ранее Илан Шор получил российский паспорт.

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#страны
#государство
#молдавия
#политика
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В ФРГ начался второй процесс над «гражданами рейха», планировавшими госпереворот
NTV: в ФРГ начался процесс над планировавшими госпереворот «гражданами рейха»
21 мая 2024, 19:49

Фото: iStock/Zolnierek

Во Франкфурте-на-Майне начался второй процесс над девятью членами подпольной организации «граждан рейха» (Reichsbürger).
Слушания ведутся по делу о госперевороте и вооруженном захвате власти в ФРГ, сообщает NTV.

По данным телеканала, слушания продлятся до января следующего года. Среди организаторов предполагавшегося госпереворота — принц Генрих XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Прокуратура инкриминирует обвиняемым участие в террористической деятельности.

По информации следствия, заговорщики хотели свергнуть власть в Германии. Они не признавали нынешнюю Германию, ее демократические институты и были намерены передать правление Генриху XIII.

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#германия
#суд
#арест
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В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России
Анатилик Вольский: у Польши нет земли и денег для постройки «щита» от России
21 мая 2024, 19:26

Фото: iStock/ffikretow

Польша столкнется с серьезными проблемами при реализации проекта по укреплению границ с Россией и Белоруссией, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию Rzeczpospolita.
«Основная проблема здесь — законодательная. Вопреки распространенному мнению, у государства мало земли в собственности», — отметил Вольский, пояснив, что большая часть земли принадлежит частным владельцам.
По его словам, эту землю нужно либо выкупить, либо выплатить компенсацию владельцам, что потребует значительных средств. Вольский также выразил сомнение, что в Польше достаточно специалистов для выполнения такого сложного проекта.

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#польша
#переговоры
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Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием
21 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/ffikretow

Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Кадры доступны в Telegram-канале военного ведомства.
Уточняется, что ролик демонстрирует выдвижение оперативно-тактических комплексов «Искандер», установку на них ракет и носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также на кадрах можно увидеть истребитель МиГ-31 на аэродроме.

Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.

Напомним, данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес РФ.

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#вс рф
#минобороны рф
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НАТО готовится к противостоянию с Россией
Генерал ВСУ: НАТО начнет провоцировать РФ, когда подготовится к противостоянию
21 мая 2024, 18:50

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать России. Так считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«На данном этапе блок НАТО еще не готов к войне с Россией. Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Тогда уже можно будет, скажем так, более активно провоцировать», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Он пояснил, что НАТО пытается «играть в долгую», делая это за счёт Украины. По словам Кривоноса, альянс Запад ещё не до конца готов к противостоянию с Москвой.

Отставной генерал добавил, что сейчас НАТО жертвует Украиной и пытается уменьшить число собственных проблем.

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#сша
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#нато
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Россия начала ядерные учения — видео
МО: РФ начала первый этап учения с отработкой применения нестратегического ЯО
21 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия начала первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, мероприятие проходит в Южном военном округе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

На первом этапе личный состав ракетных соединений отработают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер». Кроме того, военные снарядят ими снаряжения ими ракеты-носители и отработают скрытное выдвижение в район для подготовки к ракетным пускам.

Также в ведомстве уточнили, что личный состав ВКС РФ, задействованный в учении работает со снаряжением специальных боевых частей авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Напомним, что данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес России.

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#учения
#данные
#вкс
#вс рф
#ракеты
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Политолог Дудаков призвал не преувеличивать влияние Тейлор Свифт на политику
21 мая 2024, 17:55

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американская поп-исполнительница Тейлор Свифт хоть и обладает определённым влиянием на умы своих слушателей, однако коренным образом определить ход предстоящих выборов она всё же не в силах.
«Я бы не стал преувеличивать значимость Тейлор Свифт. Да, сейчас она самая популярная певица в США, у нее огромное количество фанатов. И мы помним, как она активно поддерживала президента США Джо Байдена. Но звёзды звёздами, а политика политикой. Её фанаты, наверное, могут к ней прислушаться, но немалое количество её фанатов и так будет голосовать за Байдена», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дудаков.

Он также выразил уверенность в том, что певица не станет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп потребовал от нынешнего главы государства Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед президентскими дебатами.

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#сша
#политика
#дональд трамп
#певица
#байден
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Генерал Бэрронс раскрыл шокирующий план «удара Путина» по Британии
Генерал Бэрронс: британская ПВО бессильна перед российскими ракетами
21 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-командующий Командованием объединенных сил Великобритании генерал Ричард Лоусон Бэрронс заявил, что если российский лидер Владимир Путин отдаст приказ о ракетном ударе по Британии, то ПВО страны окажется бессильна. Об этом сообщает The Sun.
По мнению Бэрронса, в настоящее время даже у Киева более мощная противовоздушная и противоракетная оборона. Генерал отметил, что для исправления положения в стране потребуются годы и миллиарды финансовых средств.

Бэрронс добавил, что российский план удара по Великобритании, вероятно, предполагает запуск ракет волнами по 60-90 штук за раз. Он заключил, что королевство абсолютно точно не сможет отразить такой удар.

Ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.

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