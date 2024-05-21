Политолог Рар допустил изменение правил членства в ЕС ради Украины

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Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз может поменять некоторые из своих правил ради вступления в организацию Украины, а также Молдавии.
«Нельзя исключить, что для Украины и Молдавии будут сделаны исключения из правил. Не исключено, что рано или поздно сам Евросоюз поменяет правила игры. И тогда принятие решений будет происходить не единодушно большинством количеством голосов», — отметил в беседе с NEWS.ru Рар.
По его словам, при нынешних правилах вступление в ЕС Молдавии и Украины нереалистично.
Ранее стало известно о том, что вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Так, польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.
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