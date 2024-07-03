Политолог Рар объяснил стремление Германии дружить с Польшей

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Немецкий политолог Александр Рар высказал мнение о том, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается подружиться с Польшей, поскольку стремится в кратчайшие сроки найти партнёра на замену Франции и сохранить лидерские позиции в Европе.
«Германия судорожно пытается удержать лидерство в Евросоюзе. Шольцу нужно во что бы то ни стало подружиться с Польшей, чтобы вместе с Варшавой попытаться сохранить прежний либеральный курс Евросоюза. Но Польша — капризная невеста. Не исключено, что Шольц Польшу будет обласкивать деньгами», — заявил в беседе с NEWS.ru Рар.
Ранее стало известно о том, что канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его коалиции на парламентских выборах.
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Мелисса Тимофеева