Политолог раскрыл, что получил ЕС от торговой сделки с США
Торговая сделка между ЕС и США позволила европейцам сохранить присутствие американских военных сил в Евроатлантике, отметил американист Дмитрий Дробницкий. Эксперт уверен, что Вашингтон не будет применять торговые пошлины и другие экономические меры в качестве инструмента давления на Евросоюз.
По его словам, у Европы нет собственных средств, поэтому она не сможет финансировать сделку из своего бюджета. В результате для американцев европейские товары станут дороже. Трамп, в свою очередь, сможет увеличить налоговые поступления и снизить налоги для бизнеса, приводит слова политолога NEWS.ru.
Дробницкий также подчеркнул, что европейские лидеры не заботятся о том, как торговая сделка с США повлияет на уровень жизни обычных граждан ЕС.
Они выполнили свою политическую задачу по укреплению связей между ЕС и США. Ранее Европа могла хорошо жить на дешевых товарах из Китая, недорогих энергоресурсах из России и низких процентных ставках от ФРС США. Однако эти времена закончились, и долларовая экономика остается единственным оплотом стабильности. Социального взрыва не ожидается еще в течение пяти лет, но уровень жизни будет постепенно снижаться, — добавил политолог.
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