Политолог раскрыл, что получил ЕС от торговой сделки с США

29 июля 2025, 11:32

Политолог Дробницкий: торговая сделка позволила ЕС сохранить США в Евроатлантике

Дональд Трамп (Фото:whitehouse.gov)

Торговая сделка между ЕС и США позволила европейцам сохранить присутствие американских военных сил в Евроатлантике, отметил американист Дмитрий Дробницкий. Эксперт уверен, что Вашингтон не будет применять торговые пошлины и другие экономические меры в качестве инструмента давления на Евросоюз.