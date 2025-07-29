Офицер США Фриц призвал Вашингтон купить у РФ Командорские острова за $15 млрд
Подполковник американской армии Джеффри Фриц, несущий службу в Эстонии, предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать действия КНР в регионе. Об этом сообщает Breaking Defense.
По его словам, Штатам в рамках этой сделки нужно приобрести не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы района и инфраструктуру. В результате исключительная экономическая зона США увеличится на 3,8%, отметил Фриц.
Подполковник выразил мнение, что острова могли бы стать частью штата Аляска или стать неинкорпорированной территорией Соединенных Штатов.
До этого в США прокомментировали последствия решения Трампа купить Гренландию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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