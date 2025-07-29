Офицер США Фриц призвал Вашингтон купить у РФ Командорские острова за $15 млрд

29 июля 2025, 10:40

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Подполковник американской армии Джеффри Фриц, несущий службу в Эстонии, предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать действия КНР в регионе. Об этом сообщает Breaking Defense.