Эксперт назвал причину снарядного голода ВСУ
По словам заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, украинские войска сталкиваются с проблемами в снабжении из-за логистических трудностей. Он отметил, что доставка грузов на территорию Украины, включая поставки из западных стран, представляет собой сложный процесс, так как маршруты поставок не были заранее определены.
Эксперт также указал на то, что у западных стран недостаточно ресурсов для поддержания конфликта на необходимом уровне интенсивности, приводит его слова NEWS.ru.
Козюлин добавил, что украинские военные испытывают значительные трудности из-за постоянных ударов ВС РФ по важным логистическим маршрутам. Россия использует разведывательные данные для отслеживания крупных поставок вооружений и наносит удары по уязвимым объектам. Одной из основных целей является одесский порт, который стал важным транзитным узлом, — уточнил эксперт.
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