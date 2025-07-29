29 июля 2025, 10:42

Военэксперт Козюлин: ВСУ испытывают снарядный голод из-за сбоев в поставках

Фото: медиасток.рф

По словам заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, украинские войска сталкиваются с проблемами в снабжении из-за логистических трудностей. Он отметил, что доставка грузов на территорию Украины, включая поставки из западных стран, представляет собой сложный процесс, так как маршруты поставок не были заранее определены.