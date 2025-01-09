Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз

Обещание будущего президента США Дональда Трампа «устроить ад» на Ближнем Востоке следует воспринимать всерьез, так как в ходе его предыдущего срока произошли убийство иранского военачальника Касема Сулеймани и удары по Сирии. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков. По его мнению, на данный момент нет ничего, что могло бы помешать Штатам применить силу в секторе Газа.