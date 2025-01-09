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Стремление Армении вступить в Евросоюз не обещает ничего хорошего, что видно на примере Украины. Об этом заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя решение Еревана поддержать предложение о начале присоединения к ЕС. По его мнению, Армения столкнется с вмешательством Европы во внутренние дела страны, требованиями изменить политический курс и посягательством на суверенитет.
«Мы знаем, насколько сильны в настоящее время позиции евроскептиков в целом ряде стран Евросоюза, и, в общем-то, это не случайно, поскольку евробюрократия создает серьезные проблемы для экономического развития, для самостоятельности, в конце концов, и суверенитета тех или иных стран», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что Армению в Евросоюзе ждет только гибель. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что страна шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой ее ждет вооруженный конфликт с соседями.
«Характерно, что в ЕС и НАТО даже намеком пока не высказались о возможности вступления туда Армении. Ереван там никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель», — пояснил депутат.Читайте также:
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