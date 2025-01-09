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Грузия не станет воевать с Россией до последнего грузина, учитывая негативный опыт Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя сообщения о возможной попытке Европарламента вынудить Тбилиси начать войну с РФ.
Он пояснил, что власти Грузии уже показали свою прагматичность в защите собственных национальных интересов и суверенитета, когда заморозили инициативу о членстве в Евросоюзе и отказались поддерживать западные санкции против России.
«По крайней мере, они не раз демонстрировали адекватное понимание последствий для своей страны от возможного открытия второго антироссийского фронта. Никто не готов вступать в войну «до последнего грузина», научились на негативном опыте Украины», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.Читайте также:
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