Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории

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Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Таким заявлением он прокомментировал решение властей Калининградской области изменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на «Литературный музей». Музей располагается в посёлке Чистые Пруды, в 15 километрах от российско-литовской границы.
Политик заявил, что решение о переименовании музея, который носит имя классика литовской литературы, является очередной неприемлемой попыткой переписать историю. При этом президент прибалтийской страны не уточнил, что он имеет в виду, говоря об очередной попытке, и в чём заключались предыдущие.
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