Политолог раскрыл основную цель Трампа

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Главным лейтмотивом инаугурации президента США Дональда Трампа стало возвращение американского величия. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, добавив, что Штатам придется снимать часть армии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию на границе и бороться с наркокартелями.
«Ну, как мы видим, основной лейтмотив выступления Трампа — это возвращение американского величия. То есть он очень много критиковал то, что происходило при Байдене. Обещал откатить многие реформы, вернуться к политике двух гендеров, остановить все войны», — пояснил эксперт в беседе с RT.Тем временем депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал другую часть инаугурации Трампа — вскинутую руку Илона Маска во время выступления. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что в этом жесте не стоит искать какой-то подоплеки.
«Не стоит искать подоплеку и вешать нацистские ярлыки в эмоциональном порыве вскинувшего свою руку Илона Маска. Ведь он не был ранее замечен среди поклонников нацизма и никогда не поддерживал фашистскую идеологию. Надеюсь, что так будет и впредь», — поделился Шеремет.Читайте также:
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