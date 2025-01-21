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Трамп снова стал самым возрастным президентом США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп, ранее критиковавший Джо Байдена за его возраст, снова занял пост президента Соединенных Штатов. Он стал самым возрастным лидером в истории страны, сообщил РБК.


В день своей инаугурации 20 января 2025 года Дональду Трампу было 78 лет и семь месяцев — это практически на полгода превышает возраст Джо Байдена на момент его вступления в должность в 2021 году. Республиканец не считает, что возраст ему мешает. Трамп говорит, что успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

По информации издания, средний возраст президентов США составляет 56 лет. Согласно опросу Pew Research Center, что 49% американцев считают оптимальным возрастом для президента 50 лет, в то же время всего 3% респондентов уверены, что подходящий возраст для лидера государства — 70 лет и старше.

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Илон Маск снова исковеркал имя канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его тупицей
21 января 2025, 21:48

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Американский бизнесмен Илон Маск снова выступил с критикой в адрес канцлера Германии Олафа Шольца после его заявления о свободе слова. Соответствующий пост миллиардер представил на своей странице в соцсети Х.
Он назвал Шольца «Оафом Шитсом» и добавил: «позор тебе».

Уточним, что слово «Oaf» с английского языка переводится как «тупица», а «Shitz» обозначает ругательное слово, которое можно перевести как «дерьмо». При этом в оригинале оно пишется иначе.

Таким выражением Маск прокомментировал слова немецкого канцлера о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.

Ранее, 31 декабря, Маск опубликовал пост, в котором назвал Шольца «канцлером Олухом Срольцем», и заявил, что он проиграет выборы в Германии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии
ЕП в резолюции по Белоруссии призовёт страны Евросоюза не признавать итоги выборов
21 января 2025, 20:37

Фото: iStock/ffikretow

Депутаты Европарламента в резолюции по Белоруссии собираются призвать страны Евросоюза не признавать результаты белорусских президентских выборов, а также продолжить вводить новые санкции в отношении страны. Проект соответствующего документа представлен на сайте ЕП.
Отмечается, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят исключительно рекомендательный характер и необязательным для исполнения. Дебаты и голосование по антибелорусской резолюции состоятся в среду.

В документе сказано, что Европарламент осуждает якобы отсутствующую в стране свободу, справедливость и прозрачность в преддверии выборов. В связи с этим призывает страны ЕС и всё мировое сообщество считать голосование фиктивным, а президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным.

Также в документе содержится призыв к расширению санкций в отношении лиц и организаций, которые ответственны за «репрессии в Белоруссии» и участие в российско-украинском конфликте.

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«Овеянное славой и омытое кровью имя утрачено»: депутат Буланов предложил вернуть историческое название Чёрному морю
Депутат Буланов предложил переименовать Чёрное море в Русское
21 января 2025, 20:23

Фото: iStock/sergeyryzhov

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов призвал переименовать Чёрное море. Такую идею он представил в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, переосмысление географических названий набирает обороты, поскольку это отражение намерений государства подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В связи с этим Буланов предложил вернуть Черному морю прежнее название – Русское море.

Депутат подчеркнул, что именно под таким названием оно упоминалось в древнерусских летописях и записях европейских и арабских путешественников. Именно на Русском море князья устанавливали торговые пути, здесь зарождалась дипломатия и ковалась геополитическая мощь. Однако это название, прошедшее много веков, было утрачено.

Буланов предложил вернуть исконное название если не на все мировые карты, то хотя бы использовать его во внутренней географии.

Соответствующий документ был направлен в Федеральную службу госрегистрации и картографии. Если инициатива будет одобрена, то на всех новых картах и в школьных учебниках Чёрном море станет Русским.

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#карты
#депутат
#история
#россия
#документы
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В Киргизии запретили носить в общественных местах закрывающую лицо одежду
21 января 2025, 20:09

Фото: iStock/ HStocks

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, исходя из которого гражданам будет запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщалось на сайте президента республики.
Еще согласно закону, будет нельзя навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях.

Также в Киргизии запретили распространение религиозной литературы в общественных местах, образовательных учреждениях, детских садах. Еще государство не разрешает создавать политические партии на религиозной основе. Нарушители будут платить штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Уточняется, что закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Согласно информации источника, за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций в прямом эфире последует соответствующее наказание.

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#киргизия
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Лукашенко назвал фейковыми претензии Трампа на Канаду и Гренландию
21 января 2025, 19:40

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многочисленные высказывания главы США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию и Канаду в большей степени преследуют цель создания резонанса в СМИ. Слова белорусского лидера приводит БелТА.
Лукашенко отметил, что Белоруссия хочет жить мирно и не участвовать в боевых действиях. В связи с этим он призвал американцев не кричать, что теперь для них наступил золотой век, и что они будут «хорошо жить за счёт других народов».

В заключение президент Белоруссии назвал заявления Трампа о присоединении Канады и Гренландии к США фейковыми и нереализуемыми.

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#белоруссия
#александр лукашенко
#дональд трамп
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На Дональда Трампа подали в суд в первый день президентства
Bloomberg: на Трампа подали в суд после упрощения увольнения федеральных служащих
21 января 2025, 19:24

Фото: iStock/Nastco

Президент США Дональд Трамп в первый день пребывания у власти столкнулся с судебным иском из-за подписанного указа, упрощающего процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что иск поступил в федеральный суд Вашингтона от Национального профсоюза казначейских служащих, который представляет интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов.

В тексте указа сказано, что документ значительно трансформирует гражданскую службу, создавая новую категорию исключительных работников, которых могут уволить без предоставления права на апелляцию.

Как сообщает агентство, оспариваемый указ восстанавливает распоряжение, которое Трамп подписал незадолго до поражения на выборах 2020 года. Тогда документ предполагал создание новой категории федеральных служащих под название Schedule F, которые по новому указу теряли часть своих служебных гарантий. Байден отменил этот указ на третий день своего президентства.

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Жена Эдварда Сноудена подала документы на получение российского гражданства
21 января 2025, 19:00

Фото: iStock/Pavel Starikov

Жена экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Миллс проживает в России уже больше пяти лет. Она проходит обычную процедуру, как это положено всем, кто имеет право на получение гражданства.

Кучерена отметил, что у жены Сноудена не должно возникнуть никаких проблем с получением российского паспорта, поскольку она является законопослушным гражданином и не нарушает законы страны.

Американская акробатка и блогер Линдси Миллс переехала из США в Москву к Сноудену в 2014 году. Спустя три года они официально зарегистрировали брак. 26 сентября 2022 года был опубликован указ о приёме Сноудена в российское гражданство. Затем 2 декабря этого же года он принёс присягу и получил паспорт гражданина России.

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Дональд Трамп руководит США: что ждет Россию, когда закончится конфликт на Украине, мнение эксперта
Политолог Ежов: Трамп, взяв полномочия президента США, устраивает шоу
21 января 2025, 16:43

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» ответил на самые важные вопросы.

Как прошла инаугурация Дональда Трампа


По словам политолога, инаугурация в данном случае – это просто техническая процедура, которая финально наделяет полномочиями избранного президента.

«Президент эти полномочия приобретает, и его инициативы, указы становятся уже легитимными. Трамп во время своего уже второго пришествия производит своего рода разрыв шаблона, обрывая все свои возможные темы преемственности с предыдущей администрацией Байдена», — добавил эксперт.

Какие обещания дал Трамп на инаугурации


Дмитрий Ежов отметил, что Дональд Трамп всегда внедряет в свои выступления элементы шоу, чтобы подпитать свой образ.

«Трамп, на самом деле, всегда был известен популистскими заявлениями: например, что на планете Марс будет установлен флаг США. И, в общем-то, это цель амбициозная. Но если этого не произойдет в ближайшее время, то ему будут это вспоминать», — сказал он.

Что уже изменил Дональд Трамп


В свой первый же день на посту 47-го президента США Трамп подписал 42 исполнительных указа и принял 115 кадровых решений, сообщили в Белом доме. Главным направлением масштабных преобразований, начатых Трампом в первый день своего второго президентского срока, стали иммиграционные вопросы.
По словам политолога, Трамп принял уже многие решения, однако когда и как их выполнять — не уточняется.

Фото: iStock/rarrarorro

Что ждет Россию при Трампе


Специалист подчеркнул, что здесь все будет зависеть от того, насколько последовательным будет Трамп, потому что одно дело - обещать, а другое — дела выполнять.

«То, что мы наблюдаем сейчас, напоминает шоу. Российско-американские отношения в глубоком кризисе. И есть вероятность, что при Трампе что-то сдвинется с мёртвой точки — по крайней мере состоится диалог, из которого будет виден дальнейший ход событий», — отметил он.

Когда может закончиться конфликт на Украине


«Когда закончится конфликт на Украине, известно давно. По мере достижения цели специальной военной операции он завершится. А приход Трампа и его команды означает заключение некой сделки. Но пока непонятно, о какой сделке идет речь», — прокомментировал Ежов.

Зачем Трампу Гренландия


По мнению политолога, все инициативы относительно Гренландии и Панамского канала можно рассматривать как определенные шаги, которые планируются осуществить для того, чтобы сделать Америку «снова великой».

«Но тут вопрос: насколько это быстро и безболезненно пройдет», — добавил собеседник.

Фото: iStock/Gerasimov174

Что будет с ценами на нефть при Трампе


Дмитрий Ежов заявил, что цена на энергоресурсы в перспективе будет иметь тенденцию к росту.

«Надо понимать, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз в свое время вводили санкции против энергетического сектора России, как раз таки для того, чтобы увеличить эту долю на рынке США. Они могут нарастить определенные объемы. Другой вопрос, что те объемы, которые в состоянии нарастить США, явно не закроют потребности ЕС», — добавил специалист.

Дальнобойные ракеты


Политолог заявил, что использование дальнобойных ракет прекратится ровно тогда, когда США перестанет их поставлять.

«Но мы не будем забывать о том, что дальнобойные ракеты от США и дальнобойное вооружение от других государств не одно и то же. Хотя часть государств поставляет это вооружение с согласия США. Но нечем бить — бить не будут. Тут все ясно», — заключил Ежов.

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Поставлена точка в споре об отношении Трампа к конфликту на Украине
Военэксперт Леонков: Трамп будет торговать Украиной при переговорах с Россией
21 января 2025, 16:28

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп будет использовать конфликт на Украине как предмет для торга во время переговоров с Россией, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Киев продолжит получать финансовую поддержку, но не факт, что американскую.
По его мнению, вопрос поддержки Киева не так важен, так как Украине попросту некем воевать, Владимир Зеленский скрывает объемы реальных потерь ВСУ.
«То, что досталось Трампу в качестве наследия от Байдена, — это не самая выгодная для США позиция, потому что война фактически проиграна и нужно уйти с наименьшими потерями. Но выхода из этих потерь без потери лица, как видят американцы, у них не получается. Без России они решить вопрос не могут, но у нас есть четкие заготовки», — пояснил Леонков.
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