Трамп снова стал самым возрастным президентом США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Дональд Трамп, ранее критиковавший Джо Байдена за его возраст, снова занял пост президента Соединенных Штатов. Он стал самым возрастным лидером в истории страны, сообщил РБК.
В день своей инаугурации 20 января 2025 года Дональду Трампу было 78 лет и семь месяцев — это практически на полгода превышает возраст Джо Байдена на момент его вступления в должность в 2021 году. Республиканец не считает, что возраст ему мешает. Трамп говорит, что успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.
По информации издания, средний возраст президентов США составляет 56 лет. Согласно опросу Pew Research Center, что 49% американцев считают оптимальным возрастом для президента 50 лет, в то же время всего 3% респондентов уверены, что подходящий возраст для лидера государства — 70 лет и старше.
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