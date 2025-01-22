Трамп охарактеризовал Путина

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «жесткие» слова президента США Дональда Трампа могут стать «пинком под зад» для европейских государств, чтобы заняться автономностью обороны ЕС. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.