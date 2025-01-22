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Трамп охарактеризовал Путина

Трамп назвал Путина умным из-за его отношения к Байдену
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина, назвав его умным.
«Он (Путин — ред.) не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп.

Он уже не раз сообщал о своем намерении встретиться с российским президентом, чтобы обсудить решение конфликта на Украине. Встреча двух лидеров, по словам Трампа, может состояться уже очень скоро.



А пока он приостановил помощь Киеву на 90 дней. Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин считает, что американский президент сделал это для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП.

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Во Франции назвали заявления Трампа «пинком под зад» Европе
Лекорню назвал слова Трампа «пинком под зад» для ЕС, чтобы задуматься об обороне
22 января 2025, 08:24

Фото: iStock/SurkovDimitri

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «жесткие» слова президента США Дональда Трампа могут стать «пинком под зад» для европейских государств, чтобы заняться автономностью обороны ЕС. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, для Европы всегда существовало искушение «расположиться под американским ядерным зонтиком». Министр отметил, что Франция никогда не передавала свою безопасность в руки Штатов в отличие от других стран. Лекорню напомнил о Великобритании, силы ядерного сдерживания которой зависят от помощи Вашингтона.

Франция не будет обменивать свою военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, на немецкие машины, заключил министр.

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#евросоюз
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Орбан потребовал ​от ЕС снятия санкций с России
22 января 2025, 04:23

Фото: iStock/xbrchx

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз пересмотреть свою политику в отношении санкций против России. По его мнению, введенные меры нанесли серьезный ущерб экономике ЕС, лишив ее конкурентоспособности, но не приблизили окончание конфликта на Украине.
Орбан подчеркнул, что Европа не смогла заменить российские энергоресурсы, а сами санкции оказались неэффективными.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!», — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии ранее уже высказывал мнение о том, что украинский кризис требует скорейшего урегулирования, иначе проиграют все стороны, вовлеченные в конфликт. Венгрия, по его словам, направляет свои усилия на миротворческую миссию для достижения этих целей.

В то же время стало известно, что новый президент США Дональд Трамп допустил ужесточение санкций против России.

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#россия
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Более трети штатов США ​обжалуют указ Трампа о мигрантах в суде
18 штатов США подали иск против указа Трампа о детях нелегальных иммигрантов
22 января 2025, 01:49

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Восемнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали иск против указа президента Дональда Трампа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Новый указ запретил детям нелегальных иммигрантов автоматически становиться гражданами США.
Дональд Трамп подписал указ в день своей инаугурации.

Как сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина, власти возмутившихся штатов считают указ Трампа нарушением Конституции США, которое затронет сотни тысяч детей.

Иск был подан в суд штата Массачусетс. Генеральные прокуроры от Демократической партии, представляющие такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Колорадо, и другие, требуют признания указа недействительным. По их мнению, гражданство детей, рожденных в США, не должно зависеть от статуса их родителей, как это гарантируется 14-й поправкой к Конституции.

Ранее в декабре 2024 года Трамп заявлял, что считает автоматическое предоставление гражданства нелепым и намерен прекратить эту практику.

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Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус
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#суд
#сша
#дональд трамп
#указ
#ограничения
#мигранты
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Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус
Al Watan: Сирия расторгла инвестиционное соглашение с РФ об управлении портом Тартус
22 января 2025, 00:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Как сообщил сирийской газете Al Watan глава таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди, теперь доходы от порта будут направляться исключительно в казну Сирии.
Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» предусматривало управление портом и вложение $500 млн в его модернизацию. Оно было рассчитано на 49 лет. Однако порт практически перестал функционировать из-за высоких таможенных сборов и логистических издержек. Новая администрация Сирии снизила таможенные ставки на 60% для ряда товаров и планирует восстановить работу порта.

«Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, которая предполагалась по условиям соглашения», — сообщил Джуди.
Тартус является важным морским объектом, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. После смены власти в Сирии Россия ведет переговоры с новой администрацией о сохранении своих военных баз. Башар Асад покинул страну в декабре 2024 года после захвата Дамаска вооруженной оппозицией.

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#рф
#сирия
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Трамп снова стал самым возрастным президентом США
21 января 2025, 22:39

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп, ранее критиковавший Джо Байдена за его возраст, снова занял пост президента Соединенных Штатов. Он стал самым возрастным лидером в истории страны, сообщил РБК.
В день своей инаугурации 20 января 2025 года Дональду Трампу было 78 лет и семь месяцев — это практически на полгода превышает возраст Джо Байдена на момент его вступления в должность в 2021 году. Республиканец не считает, что возраст ему мешает. Трамп говорит, что успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

По информации издания, средний возраст президентов США составляет 56 лет. Согласно опросу Pew Research Center, что 49% американцев считают оптимальным возрастом для президента 50 лет, в то же время всего 3% респондентов уверены, что подходящий возраст для лидера государства — 70 лет и старше.

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Илон Маск снова исковеркал имя канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его тупицей
21 января 2025, 21:48

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Американский бизнесмен Илон Маск снова выступил с критикой в адрес канцлера Германии Олафа Шольца после его заявления о свободе слова. Соответствующий пост миллиардер представил на своей странице в соцсети Х.
Он назвал Шольца «Оафом Шитсом» и добавил: «позор тебе».

Уточним, что слово «Oaf» с английского языка переводится как «тупица», а «Shitz» обозначает ругательное слово, которое можно перевести как «дерьмо». При этом в оригинале оно пишется иначе.

Таким выражением Маск прокомментировал слова немецкого канцлера о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.

Ранее, 31 декабря, Маск опубликовал пост, в котором назвал Шольца «канцлером Олухом Срольцем», и заявил, что он проиграет выборы в Германии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пост
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Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии
ЕП в резолюции по Белоруссии призовёт страны Евросоюза не признавать итоги выборов
21 января 2025, 20:37

Фото: iStock/ffikretow

Депутаты Европарламента в резолюции по Белоруссии собираются призвать страны Евросоюза не признавать результаты белорусских президентских выборов, а также продолжить вводить новые санкции в отношении страны. Проект соответствующего документа представлен на сайте ЕП.
Отмечается, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят исключительно рекомендательный характер и необязательным для исполнения. Дебаты и голосование по антибелорусской резолюции состоятся в среду.

В документе сказано, что Европарламент осуждает якобы отсутствующую в стране свободу, справедливость и прозрачность в преддверии выборов. В связи с этим призывает страны ЕС и всё мировое сообщество считать голосование фиктивным, а президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным.

Также в документе содержится призыв к расширению санкций в отношении лиц и организаций, которые ответственны за «репрессии в Белоруссии» и участие в российско-украинском конфликте.

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#страны
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«Овеянное славой и омытое кровью имя утрачено»: депутат Буланов предложил вернуть историческое название Чёрному морю
Депутат Буланов предложил переименовать Чёрное море в Русское
21 января 2025, 20:23

Фото: iStock/sergeyryzhov

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов призвал переименовать Чёрное море. Такую идею он представил в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, переосмысление географических названий набирает обороты, поскольку это отражение намерений государства подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В связи с этим Буланов предложил вернуть Черному морю прежнее название – Русское море.

Депутат подчеркнул, что именно под таким названием оно упоминалось в древнерусских летописях и записях европейских и арабских путешественников. Именно на Русском море князья устанавливали торговые пути, здесь зарождалась дипломатия и ковалась геополитическая мощь. Однако это название, прошедшее много веков, было утрачено.

Буланов предложил вернуть исконное название если не на все мировые карты, то хотя бы использовать его во внутренней географии.

Соответствующий документ был направлен в Федеральную службу госрегистрации и картографии. Если инициатива будет одобрена, то на всех новых картах и в школьных учебниках Чёрном море станет Русским.

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#чёрное море
#карты
#депутат
#история
#россия
#документы
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В Киргизии запретили носить в общественных местах закрывающую лицо одежду
21 января 2025, 20:09

Фото: iStock/ HStocks

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, исходя из которого гражданам будет запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщалось на сайте президента республики.
Еще согласно закону, будет нельзя навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях.

Также в Киргизии запретили распространение религиозной литературы в общественных местах, образовательных учреждениях, детских садах. Еще государство не разрешает создавать политические партии на религиозной основе. Нарушители будут платить штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Уточняется, что закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Согласно информации источника, за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций в прямом эфире последует соответствующее наказание.

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