Трамп охарактеризовал Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина, назвав его умным.
«Он (Путин — ред.) не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп.
Он уже не раз сообщал о своем намерении встретиться с российским президентом, чтобы обсудить решение конфликта на Украине. Встреча двух лидеров, по словам Трампа, может состояться уже очень скоро.
А пока он приостановил помощь Киеву на 90 дней. Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин считает, что американский президент сделал это для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП.
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Элина Позднякова