Политолог Рогулёв объяснил нежелание США сотрудничать с военными из КНР и РФ

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, законопроект американских сенаторов о запрете сотрудничества с военными из России и Китая вызван обострением отношений между странами.
«Китай рассматривается в качестве главного противника, да ещё и с вопросом вокруг Тайваня не всё ясно. А Россию они пристегнули, потому что РФ не использовала американских военных и очень давно не проводила с ними совместных мероприятий. Законопроект — следствие раскрутки и обострения отношений, которое мы имеем последние годы», — отметил в беседе с RT Рогулёв.
При этом, политический обозреватель Андрей Перла, комментируя итоги встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина, отметил, что несмотря не на что США всё же вынуждены говорить с Китаем на равных.
«Эта новая реальность зафиксирована незадолго до встречи Си и Байдена Миршаймером — великим политологом современности. Он говорил, а Царьград цитировал слова о том, что в мире теперь три сверхдержавы: США, Китай и Россия. И это факт, который больше нельзя игнорировать», — заявил в беседе с «Царьградом» Перла.Читайте также:
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