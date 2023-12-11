Политолог Светов назвал приглашение Зеленского в Белый дом удивительным

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Политолог Юрий Светов заявил, что предстоящая встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, куда последний был приглашён своим американским коллегой, удивительна, поскольку изначально такое мероприятие не планировалось.
«Это удивительное приглашение, так как ранее Зеленский должен был принимать удалённое участие в заседании Конгресса и сената, но он отказался. Теперь понятно, что этот поступок был согласован с администрацией Байдена. Теперь будет встреча, на которой Байден продолжит демонстрировать солидарность с Украиной, говорить громкие слова о том, что они останутся с ней до последнего украинца. А также даст ответ, планирует ли Вашингтон менять Зеленского, поддерживает ли он теории заговоров против него», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Он также высказал уверенность в том, что Киеву вновь будет оказана финансовая помощь, от которой Вашингтон не намерен отказываться.
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