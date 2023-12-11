Депутат Затулин допустил возможность нового госпереворота на Украине

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на Украине может произойти новый государственный переворот в случае, если президент страны Владимир Зеленский не откажется от решения об отмене выборов.
«Срок полномочий Зеленского заканчивается в апреле будущего года. Он уже добился от депутатов в Верховной раде решения о том, чтобы выборы не проводить. Состоялась сделка внутри украинского политического класса, что производит отталкивающее впечатление. Очень сложно будет после апреля месяца рассказывать, что надо поддержать Украину, потому что она демократическая страна и борется с Россией. Но в России-то выборы проходят, а на Украине они отменены. Если Зеленский не пойдет на попятную, если он не откажется от своего желания не проводить выборы, то могут быть переворот или цветная революция», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Затулин.
Он отметил, что, хотя сценарий нового переворота на Украине весьма рискованный для Запада сценарий, однако, считает парламентарий, такой вариант всё же рассматривается.
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