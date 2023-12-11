Зеленский не хочет идти на компромисс с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен идти на компромисс с главой России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский в эфире общеукраинского информационного телеканала «Мы — Украина».
«Все, что он (Путин) говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине. Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии», - заявил Зеленский.
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