Политолог Брутер объяснил агрессию Финляндии против России

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Политический эксперт Владимир Брутер высказал мнение о том, что Финляндия приняла агрессивный курс политики против России из-за близкого соседства с ней.
«Наверное, потому что финны ближе всего. Они пытаются, как и Польша, показать коллективному Западу, что они — передовой отряд борьбы с Россией», — предположил в беседе с Pravda.Ru Брутер.
При этом, он допустил, что в будущем Россия может принять ответные меры на такую политику, такие, как, например, закрытие границ.
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