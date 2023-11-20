Россия заявила Финляндии официальный протест из-за закрытия КПП на границе

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Российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавштихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.
В сообщении МИД РФ также указано, что такие действия финских властей под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы незаконными мигрантами, к возникновению которой якобы причастна Россия, являются явно провокационными и способны только еще больше ухудшить отношения между двумя странами.
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Александр Бойцов