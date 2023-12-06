Политолог Журавский: Угрозы Прибалтики закрыть границы с РФ — лишь заявления

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Политолог, вице-губернатор Калининградской области в 1996-1998 гг. Сергей Журавский заявил, что угрозы Прибалтики закрыть границы с Россией пока являются лишь словами.
«Прибалтика давно заявляет о своих жестки, предполагаемых решениях отношении России, но она смотрит на своих старших братьев по ЕС, по НАТО и будет копировать их поведение. Финляндия не навсегда закрыла границы, а на несколько недель. Пока заявления стран Балтии о закрытии границ с России – это всего лишь заявления», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Журавский.
При этом, он добавил, что для самих прибалтийских стран такие шаги не будут выгодными, поскольку, по мнению эксперта, промышленности практически нет, и, соответственно, перспектив к экономическому росту тоже.
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