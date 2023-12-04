Путин: русофобия в Прибалтике была еще до СВО, сейчас ей решили воспользоваться

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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ранее Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. По мнению президента РФ, в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. Путин заключил, что в данных структурах не только не замечают, но и поощряют всякое проявление русофобии.
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