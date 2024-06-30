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Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.
По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, судя по действиям Варшавы, в отношениях России и Польши не ожидается «ничего хорошего».
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«Прежде нескоординированные попытки укрепить восточные границы Европейского союза сменяются единой инициативой Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. На своих границах с Россией и Белоруссией они собираются возвести непреодолимый барьер по единому образцу», – сообщается в материале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, судя по действиям Варшавы, в отношениях России и Польши не ожидается «ничего хорошего».
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Александр Климов