Фото: iStock/Ruma Aktar
Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течении нескольких дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника.
Отмечается, что на следующей неделе в Варшаву приедет украинский лидер Владимир Зеленский, и если не произойдет никаких изменений, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности. По данным источника, Киеву и Варшаве важно подписать соглашение о безопасности до начала саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Примечательно, что власти Польши намерены таким образом послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что Украине надо помогать еще больше.
Ранее постоянный представитель от Республики Крым при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что соглашение Европейского союза и Украины о безопасности направлено на «порабощение» украинцев и полное разрушение отношений с РФ.
Читайте также:
Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года
В Крыму высказались о соглашении ЕС и Украины о безопасности
Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о безопасности
Примечательно, что власти Польши намерены таким образом послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что Украине надо помогать еще больше.
Ранее постоянный представитель от Республики Крым при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что соглашение Европейского союза и Украины о безопасности направлено на «порабощение» украинцев и полное разрушение отношений с РФ.
Читайте также:
Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года
В Крыму высказались о соглашении ЕС и Украины о безопасности
Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о безопасности
Екатерина Коршунова