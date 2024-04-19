Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России»

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Польские истребители в очередной раз были подняты в воздух. Представители оперативного командования Вооружённых сил Польши утверждают, что причиной этого послужили «интенсивные» действия российской авиации.
Командование в своей социальной сети предупредило граждан страны о работе дежурных самолётов в воздушном пространстве Польши и о связанном с этим фактом повышении уровня шума, особенно в юго-восточных регионах страны. Поясняется, что в ночь на 19 апреля отмечена повышенная активность российской дальней авиации, связанная с нанесением ударов по территории Украины.
Военное ведомство подчёркивает, что запущены все процедуры, необходимые для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Профильные службы ведут постоянный мониторинг ситуации. В последнее время подобные сообщения появляются регулярно. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
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Александр Бойцов