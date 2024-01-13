ВС Польши заявили об «активности российской авиации»

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Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо. Об этом говорится в сообщении польских ВС.
По информации источника, российская авиация якобы намерена нанести удары по украинской территории. Командование подчеркнуло, что для обеспечивания безопасности все необходимые меры были предприняты.
В сообщении польских ВС также предупредили о повышении уровня шума, в особенности в юго-восточной части государства.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Фон дер Ляйен также не раз призывала страны вставать на защиту Украины.
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Екатерина Коршунова