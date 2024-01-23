ВС Польши подняли в небо самолёты на фоне взрывов на Украине

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Польша и её союзники подняли в воздух самолёты из-за якобы повышенной активности российской дальней авиации. С таким заявлением выступили представители оперативного командования Вооружённых сил (ВС) Польши.
Польские военные уже применяли такую меру 13 января. Тогда в воздух были подняты польские самолёты и авиация союзников, а на земле были приведены в боевую готовность системы противовоздушной обороны. Причиной также называлась повышенная активность дальней авиации РФ и её готовность нанести удар по территории Украины.
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Александр Бойцов