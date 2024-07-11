Польша заявила о планах сократить председательство Венгрии в ЕС

Фото: istockphoto/macky_ch
В Европейском союзе (ЕС) появились «творческие идеи» относительно сокращения срока председательства Венгрии, заявил министр иностранных Радослав Сикорский, передает PolsatNews.
Он отметил, что такие идеи существуют и находятся в стадии разработки, однако дипломат отказался раскрывать их содержание.
Напомним, 1 июля Венгрия стала председателем Совета ЕС на полгода. Будапешт возглавил Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по различным вопросам, включая украинский конфликт и миграции.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан раскритиковал идею открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.
Читайте также:
Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО
Сийярто: Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен
Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине
Напомним, 1 июля Венгрия стала председателем Совета ЕС на полгода. Будапешт возглавил Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по различным вопросам, включая украинский конфликт и миграции.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан раскритиковал идею открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.
Читайте также:
Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО
Сийярто: Украина будет уничтожена, если конфликт не будет завершен
Сийярто назвал возможные сроки проведения новой конференции по Украине
Александр Климов